Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Bouygues к участию в строительстве Медицинского кластера в Аркадаге

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов пригласил французскую компанию Bouygues принять участие в строительстве и оснащении зданий Медицинского кластера в новом городе Аркадаг. Встреча с заместителем генерального директора Эдвардом Буигом, членом Совета правления этой компании Уильямом Буигом и руководителем компании «Bouygues Batiman International» Пьер-Эриком Сен-Андре состоялась накануне 33-й годовщины независимости Туркменистана, сообщает TDH.

Во время встречи представители Bouygues поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником и выразили признательность за возможность обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность 30-летнего партнерства с Bouygues, которое способствовало преобразованию облика Ашхабада и укреплению туркмено-французских отношений. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии с зарубежными бизнес-кругами для использования мировых достижений и передового опыта.