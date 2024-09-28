Гурбангулы Бердымухамедов подарил алабаев сыну Эрдогана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом, сыном Президента Турецкой Республики, сообщает TDH.

В ходе встречи, приуроченной к празднованию 33-й годовщины независимости Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов преподнес гостю в качестве подарка алабаев, символ национальной гордости Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов тепло поприветствовал гостя и поблагодарил его за участие в торжествах. Билал Эрдоган передал поздравления и наилучшие пожелания от своего отца, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и выразил признательность за гостеприимство.

На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность спортивного сотрудничества и отметил успехи туркменских атлетов на международных соревнованиях.

В рамках визита Билал Эрдоган также посетил город Аркадаг, где ознакомился с инновационными решениями и условиями для комфортной жизни населения.