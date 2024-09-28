Бизнес миссия Чешской Республики посетит Ашхабад в октябре

В октябре текущего года ожидается визит в Ашхабад бизнес делегации Чешской Республики. Значимость данного вопроса обсудили в ходе встречи вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавски в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Визит чешских бизнесменов в Туркменистан состоится с целью придания импульса торгово-экономической активности между двумя странами, сообщает МИД Туркменистана.

В этом контексте Р. Мередов и Я.Липавски договорились о создании двусторонней туркмено-чешской рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

В политико-дипломатическом измерении подчеркнута значимость регулярных встреч между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В этой связи стороны договорились разработать Меморандум о взаимопонимании и Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Вместе с тем была отмечена роль межпарламентского диалога в контексте двусторонних отношений. В связи с этим, была подчеркнута значимость предстоящего в 2025 году визита Вице-Спикера Парламента Чешской Республики в Туркменистан.

Ранее мы сообщали, что делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится в Нью-Йорке с целью участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.