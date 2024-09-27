Туркменские студенты прошли производственную практику на заводах John Deere

Представители Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова с 14 по 21 сентября посетили машиностроительные заводы компании John Deere в Германии и Нидерландах. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В состав туркменской делегации вошли 15 студентов под руководством преподавателей факультета механизации сельского хозяйства.

Поездка состоялась в рамках производственной практики с целью изучения и освоения передового зарубежного опыта и ознакомления с современной сельскохозяйственной техникой крупнейшего мирового бренда.

Туркменская делегация посетила тракторный завод John Deere, расположенный в городе Мангейм, а также побывала в городе Брухзале на другом заводе компании, который специализируется на сборке кабин. Также был сделан визит на завод John Deere в городе Хорст Королевства Нидерландов, где налажено производство таких образцов сельхозтехники как самоходы, опрыскиватели, прицепного оборудования.

Глубоко познавательным стал визит в Европейский центр технологий и инноваций (ETIC) John Deere в городе Кайзерслаутерн. Здесь под руководством экспертов центра для гостей был проведен обучающий курс по программе «Планирование сельскохозяйственных работ», после чего состоялись совместные обсуждения методики обучения студентов цифровой электронной системе управления сельскохозяйственными машинами и оборудованием.

Проведение производственной практики позволило студентам туркменского вуза подробно изучить зарубежный опыт и приобрести определенные навыки в области машиностроения, получить наиболее обширные знания о машинах и оборудовании John Deere, их внутреннем устройстве и функциональных возможностях, процессах производства техники.

Компания John Deere уже более 25 лет представлена на туркменском рынке. За годы партнёрства техника компании отлично зарекомендовала себя в работе, её надёжность и эффективность по достоинству оценены туркменскими аграриями, отмечает источник.