Туркменистан участвует в культурном форуме тюркского мира в Стамбуле

Туркменистан участвует в программе обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира, которая проводится в Стамбуле по инициативе Фонда турецкой культуры и наследия.

Как сообщает Report, программа, стартовавшая 23 сентября и продолжающаяся до 27 сентября, привлекла высококвалифицированных экспертов из семи стран: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана и Туркменистана. Участники обмениваются передовыми практиками и инновационными подходами к управлению культурным наследием.

В качестве партнеров выступают Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), муниципалитет Фатих, Стамбульский коммерческий университет и Фонд тюркского мира.

Это сотрудничество подчеркивает важность совместных усилий в сохранении богатого культурного наследия тюркского мира.