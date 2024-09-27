Проведена встреча с послом ОАЭ в Ашхабаде

На днях проведена встреча вице-премьера по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежи и общественных организаций Туркменистана Байрамгуль Ораздурдыевой с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Ашхабаде Ахмедом Аль Хамели. Об этом сообщает centralasia.news со ссылкой на пресс-службу посольства ОАЭ.

Посол передал приветственные слова от имени шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, а также вице-президента, вице-премьера, председателя администрации президента ОАЭ и министра иностранных дел шейха Абдуллы бен Заида.

Была отмечена важность укрепления и обогащения дружеских отношений между двумя странами.

В свою очередь, вице-премьер подчеркнула значимость существующих связей между Туркменистаном и ОАЭ, выразив стремление к расширению взаимодействия, отмечает источник.