Представители посольства Туркменистана в Исламабаде приняли участие в велопробеге под девизом «Велосипед для жизни», организованном Молодежной программой премьер-министра Пакистана.

Как сообщается на сайте туркменского дипведомства, в велопробеге приняли участие посол Туркменистана Атаджан Мовламов, 3-й секретарь посольства Туркменистана Эльдар Перманов, представители дипломатического корпуса в Исламабаде, а также многочисленные любители велоспорта и здорового образа жизни.

Маршрут пролегал от большой городской площади Ди-Чоук, далее по проспекту Конституции и обратно.

Председатель Молодежной программы премьер-министра Пакистана Рана Машхуд Ахмад Хан, обращаясь к участникам мероприятия, призвал содействовать сохранению окружающей среды и вовлекать молодежь в здоровый образ жизни, отмечает источник.