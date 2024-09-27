Космонавт Олег Кононенко поздравил Туркменистан с Днем Независимости

Герой Туркменистана и Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель и командир отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олег Кононенко направил поздравление в честь Дня Независимости Туркменистана. В своем обращении он отметил значимость Халк Маслахаты как ключевой опоры туркменской государственности и гаранта независимости, мира и стабильности в стране, сообщает TDH.

Кононенко подчеркнул, что миролюбие, дальновидность и ответственность являются отличительными чертами работы Халк Маслахаты. Он также выразил гордость за достижения Туркменистана в различных областях, включая экономику, науку, образование и спорт, а также за высокий авторитет страны на мировой арене. Особое внимание космонавт уделил успехам Туркменистана в космической сфере, которые выдвигают страну в ряд развитых технологических держав.

В завершение своего поздравления Олег Кононенко поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за поддержку и внимание к его профессиональной деятельности. Он также поздравил с успешным проведением Халк Маслахаты и пожелал всем делегатам заседания крепкого здоровья и больших успехов, а Туркменистану – процветания и мирного неба.