В Сеуле разработали летающую тележку для покупок

Группа инженеров Сеульского национального университета науки и технологий (SeoulTech) представила устройство для транспортировки грузов – летающую платформу Palletrone, сообщает РБК Life со ссылкой на New Atlas.

Palletrone представляет собой платформу с верхней загрузкой, внутри которой размещен многороторный беспилотник. Благодаря этому устройство может перемещаться в любом направлении, включая движение вверх и вниз, а также преодолевать лестницы без контакта с поверхностью.

Управление платформой осуществляется на уровне груди с помощью специальной ручки, позволяющей корректировать траекторию полета. Аппаратное и программное обеспечение обеспечивает стабильное положение устройства в воздухе. Безопасность пользователя гарантирована решетчатым корпусом, защищающим от вращающихся роторов дрона, при этом сохраняя эффективность воздушного потока.

Несмотря на футуристичный дизайн и инновационный подход, Palletrone имеет ряд ограничений. Основные недостатки включают шумность работы дрона, относительно небольшую грузоподъемность (около 3 кг) и ограниченное время работы от аккумулятора.

В настоящее время разработчики работают над созданием системы подзарядки в полете, что позволит увеличить продолжительность использования устройства во время шопинга. Несмотря на текущие ограничения, Palletrone демонстрирует потенциал для изменения традиционного подхода к процессу совершения покупок и транспортировки грузов.