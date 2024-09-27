В МИД Туркменистана прошла встреча с вице-губернатором Астраханской области

Возможности для кооперации в транспортной, логистической и судоремонтной отрасли обсудили сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов с вице-губернатором, председателем правительства Астраханской области Российской Федерации Денисом Афанасьевым.

В ходе состоявшегося заинтересованного обмена мнениями стороны рассмотрели нынешнее состояние и вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью.

Предметом обсуждения также стало дальнейшее развитие традиционных гуманитарных контактов по линии образования и культуры, сообщает МИД Туркменистана.