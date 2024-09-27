Ашхабадская городская телефонная сеть провела конкурс среди своих IT-специалистов

В преддверии праздника 33-й годовщины независимости Туркменистана компания «Ашхабадская городская телефонная сеть» провела конкурс среди своих молодых специалистов по навыкам владения IT технологиями. Об этом сообщается на сайте компании.

В конкурсе участвовали 8 команд, в которые вошли по четыре участника от каждого Технического узла связи.

Команды соревновались на время и качество выполнения монтажно-настроечных работ по созданию IT-сетей, настройке WiFi роутеров, ADSL модемов, подключению услуг IP-телевидения, Belet Film, Älem TW и другие.

За конкурсом наблюдали зрители — работники АГТС. Состав участников конкурса, количество заработанных ими баллов, а также таймер отсчета времени выполнения заданий конкурса, были выведены на отдельный большой монитор.

В финальной победила команда из Технического узла связи №1, второе место заняла команда ТУС №3, а третье место команда ТУС №2.

Всем участникам команд, занявших призовые места, были торжественно вручены ценные подарки.