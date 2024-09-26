Четвертое издание учебника по рисунку для первоклассников выпущено в Туркменистане

Недавно Государственная издательская служба Туркменистана выпустила в свет четвертое издание учебника «Рисунок» для 1-го класса общеобразовательных школ. Авторы учебника В.Амангелдиев и Д.Акиев.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, основная цель учебника – дать детям понимание красоты, привить любовь к изобразительному искусству, показать взаимосвязь жизни и искусства, развинтить навык творческого выражения собственного мировоззрения.

Также выпущено четвертое издание учебника «Английский язык» (авторы: А.Гурбанов, М.Аллахвердова, О.Пирнепесова) для 1-го класса общеобразовательных школ.