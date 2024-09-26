Туркменские дизайнеры представили коллекции на культурном вечере в Брюсселе

В Брюсселе прошло культурное мероприятие, организованное Посольством Туркменистана, на котором туркменские дизайнеры продемонстрировали свои коллекции, сочетающие традиционные элементы национальной культуры с современными модными тенденциями. Событие собрало деятелей моды и искусства из стран Центральной Азии и ЕС.

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов открыл встречу, подчеркнув значимость культурной дипломатии и сохранения культурного наследия. – Культура всегда была нейтральной сферой, служащей мостом между людьми. Культурные ценности – это универсальный язык, понятный каждому, – отметил посол.

Особое внимание привлекли работы туркменских дизайнеров Шемшат Тачмаммедовой, Шекер Акиниязовой и Огулбег Бердимырадовой, приехавших в Бельгию в рамках программы культурного обмена. Их коллекции продемонстрировали гармоничное сочетание традиционных туркменских мотивов и современных модных направлений.

Завершилось мероприятие дегустацией традиционного туркменского плова, который посол назвал символом общих традиций Центральной Азии.