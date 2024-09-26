Туркменистан принимает участие в Международной выставке транспорта InnoTrans в Берлине

Представители АООТ «Демирёллары» («Железные дороги Туркменистана») принимают участие в Международной выставке транспорта InnoTrans 2024, открывшейся 24 сентября в Берлине.

Как сообщается на сайте «Демирёллары», на полях выставки туркменские специалисты проведут встречи с такими производственными компаниями, как испанская вагоностроительная компания Talgo, французская машиностроительная компания Alstom, швейцарская компания по производству железнодорожного состава Stadler Rail, чешская компания по производству локомотивов и поездов Škoda Transportation, а также хорватская производственная компания TZV Gredelj.

InnoTrans является ключевым событием в календаре железнодорожной отрасли. Для туркменских специалистов участие в выставке предоставляет уникальную возможность ознакомиться с последними новинками и передовыми технологиями в мире железнодорожного транспорта. Изучение инноваций может сыграть важную роль в модернизации и дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры Туркменистана.

В этом году мероприятие собрало более 2940 экспонентов из 59 стран, которые представляют инновационные решения в области железнодорожной техники, инфраструктуры и общественного транспорта.

Выставка продлится до 27 сентября и представит 226 мировых премьер, включая водородные поезда и электробусы, отмечает источник.