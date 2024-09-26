Тренер молодежной сборной Туркменистана по футболу поделился ожиданиями от отборочного турнира Кубка Азии-2025

Главный тренер молодежной сборной Туркменистана U-20 Довлетмурад Аннаев в преддверии старта отборочного турнира Кубка Азии-2025 в эксклюзивном интервью корреспонденту Turkmenportal рассказал о подготовке команды и оценил шансы своих подопечных в группе с участием Японии, Кыргызстана и Мьянмы.

По словам тренера, сборная провела серьёзную подготовку, включающую участие в чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA) в Кыргызстане и серию контрольных матчей в Испании и Ташкенте.

«Первым этапом подготовки было участие с 5 по 12 июля в турнире CAFA в Джалал-Абаде, где мы просматривали кандидатов и набирались опыта в играх с сильными соперниками», – отметил Аннаев.

Следующим этапом стали сборы в испанском городе Мурсия с 4 по 15 сентября. Там команда провела три товарищеских матча: с Уэльсом (2:2), Фарерскими островами (1:3) и футбольным клубом «Реал Мурсия» (0:1). С 20 по 23 сентября в Ташкенте туркменские футболисты провели еще три контрольные встречи с клубами ФК «Бунёдкор», АГМК U20 и академией футбола АГМК, завершив их с результатом: одна победа, одна ничья и одно поражение.

Говоря о предстоящем турнире, Довлетмурад признал, что группа досталась непростая. «Японцы – фавориты во всех турнирах, в которых участвуют. Кыргызстан – хозяева, а Мьянма – тёмная лошадка», – охарактеризовал он соперников. Несмотря на это, тренер и команда настроены оптимистично и готовятся к сложным, но интересным матчам.

Особо главный тренер подчеркнул важность этой молодёжной сборной для будущего туркменского футбола: «Не раз обсуждали с руководством федерации футбола, что именно эта молодая сборная – наше футбольное будущее, и уже сейчас очень важно всячески развивать этих талантливых ребят».

Тренер также выразил благодарность Федерации футбола Туркменистана и Государственному комитету по физической культуре и спорту страны за поддержку и создание условий для подготовки команды в столь сжатые сроки.

Стоит отметить, что параллельно с подготовкой к отборочному турниру, тренерский штаб сборной Туркменистана U-20 нашёл время посетить матчи чемпионата мира по футзалу, проходящего в Ташкенте.

«График работы в Ташкенте был очень напряжённым, и у нас были игры через день, поэтому игроков на футзал не отвезли. Вместо этого мы поехали с тренерским штабом. Получили огромное удовольствие от высококачественного футзала. Такой шанс выпадает нечасто. Очень рад, что всё так сложилось», – отметил тренер.

Сегодня, 25 сентября, на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке пройдут матчи первого тура отборочного раунда Кубка Азии-2025 среди молодежных сборных до 20 лет в группе «I».

Молодежная сборная Туркменистана сыграет с командой Японии. Встреча начнется в 14:00 по ашхабадскому времени.