В преддверии 33-летия Дня независимости Туркменистана, работники банковской сферы были удостоены высоких государственных наград за многолетний труд и значительный вклад в развитие страны. Среди награжденных — Непесов Довлет Джумадурдыевич, начальник отдела обслуживания серверов и сетей Управления автоматизации и программного обеспечения акционерного коммерческого банка «Halkbank» Туркменистана.

Акционерно-коммерческий банк «Halkbank», активно внедряющий передовые цифровые решения, недавно представил свою новую услугу «Sanly Karz» («Цифровой кредит»). Непесов Довлет сыграл ключевую роль в разработке этой услуги, что было высоко оценено на государственном уровне.

Система «Sanly Karz» предоставляет гражданам Туркменистана возможность получать кредиты дистанционно через интернет, упрощая процесс оформления займов и делая банковские услуги более доступными для населения.

Награждение работников банковского сектора свидетельствует о признании их важной роли в экономическом развитии Туркменистана.