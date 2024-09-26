Книги Гурбангулы Бердымухамедова подарены Институту японского языка и библиотеке Кумагая

Посольство Туркменистана в Токио передало в дар Институту японского языка Японского фонда в Кансае, а также библиотеке Кумагая префектуры Сайтама книги Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, переведенные на японский язык.

Акт дарения состоялся под эгидой девиза этого года, провозглашенного в Туркменистане как «Кладезь разума Махтумкули» в честь 300-летия великого туркменского классика.

Подаренные произведения вдохновят читателей и станут началом долгого и плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Японией, сообщается на сайте туркменского дипведомства.