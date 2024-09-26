В Туркменистане объявлен творческий конкурс для молодежи

В Туркменистане в честь даты образования Молодёжной организации имени Махтумкули объявлен творческий конкурс «Ýaşlar – ýurduň geljegi, ýaşlyk — ömrüň gülşeni».

К участию приглашается молодежь до 35 лет, увлекающаяся творчеством, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На конкурс принимаются работы по различным направлениям и жанрам. Каждый автор может представить два своих произведения до этого нигде не публиковавшиеся, что является обязательным требованием для конкурсных работ.

Работы с пометкой на конкурс «Ýaşlar — ýurduň geljegi, ýaşlyk — ömrüň gülşeni» следует до 10 ноября отправить по электронному адресу ArkadaglyYashlar@gmail.com или по адресу: г. Ашхабад, 744000, проспект Garaşsyzlyk 104, редакция журнала Arkadagly Ýaşlar при Центральном Совете молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Отправляя работы, участники также должны предоставить информацию о себе с указанием ФИО, места работы или учебы, номера телефона и электронный адрес.

Итоги конкурса будут подведены в третьей декаде ноября. Победители будут награждены ценными подарками и почетными грамотами.

Лучшие из представленных работ опубликуют на официальном сайте молодежной организации и в электронном журнале Arkadagly Ýaşlar.