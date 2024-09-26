В Туркменистане зарегистрирован рост количества банковских карт на 1 сентября 2024 года

Согласно последним данным Центрального банка Туркменистана на 1 сентября 2024 года, количество выпущенных банковских карт в Туркменистане достигло 5 823 690 единиц. В течение 2024 года наблюдается стабильный рост числа карт — на 261 757 единиц по сравнению с январем этого года, когда было зарегистрировано 5 561 933 карты.

Государственный коммерческий банк «Дайханбанк» с 2 051 458 картами.

Государственный коммерческий банк «Туркменистан» — 1 122 688 карт.

АКБТ «Халкбанк» — 706 144 карты.

По регионам наибольшее количество карт выдано в Ашхабаде — 1 950 767 карт, что составляет значительную часть общего количества. Среди других регионов лидируют Марыйский велаят (1 049 031 карта) и Лебапский велаят (963 355 карт).

Рост числа банковских карт в стране продолжается с каждым годом. Для сравнения, на начало 2020 года их количество составляло 3 941 320, а на начало 2023 года — уже 5 177 006, что свидетельствует о высокой динамике увеличения популярности безналичных платежей и банковских услуг в Туркменистане.