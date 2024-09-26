В Анкаре обсудили независимость Туркменистана и перспективы сотрудничества с Турцией

24 сентября 2024 года в Анкаре прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 33-й годовщине Независимости Туркменистана и предстоящему заседанию Халк Маслахаты.

Мероприятие организовали Посольство Туркменистана в Турции и Евразийская ассоциация экономических отношений. В нем участвовали представители турецких ведомств, дипломатических миссий, общественных организаций и туркменской диаспоры.

Участники обсудили достижения Туркменистана за годы независимости, предстоящие международные события, включая форум к 300-летию Махтумкули Фраги, а также значимость заседания Халк Маслахаты.

Особое внимание было уделено развитию туркмено-турецких отношений. Отмечалось, что сотрудничество между странами характеризуется высоким уровнем межгосударственного диалога и взаимной поддержкой на международной арене.​​​​​​​​​​​​​​​​