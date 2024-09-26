Валентина Матвиенко вновь избрана председателем верхней палаты парламента
Члены Совета Федерации единогласно избрали Валентину Матвиенко председателем палаты. Этот пост она занимает с 2011 года, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.
Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе верхней палаты парламента.
Среди приоритетов на осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития России.