Валентина Матвиенко вновь избрана председателем верхней палаты парламента

Фото: Визит делегации Совета Федерации в Туркменистан 17 сентября 2017 года

Члены Совета Федерации единогласно избрали Валентину Матвиенко председателем палаты. Этот пост она занимает с 2011 года, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.

Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе верхней палаты парламента.

Среди приоритетов на осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития России.