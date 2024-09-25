Туркменистан нацелен на повышение уровня жизни через экономический рост

Туркменистан нацелен на повышение уровня жизни через экономический рост

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обозначил ключевые направления экономического развития страны, подчеркнув их важность для повышения социально-бытового уровня жизни населения.

Как сообщает TDH, выступая на заседании Халк Маслахаты, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что устойчивый экономический рост является фундаментальным фактором прогресса государства.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов выделил несколько основных показателей экономической мощи Туркменистана. Среди них: высокий уровень дохода на душу населения, высокая производительность труда во всех секторах экономики, ускоренные темпы экономических реформ, развитие человеческого капитала и научно-технический прогресс, а также конкурентоспособность страны на мировой арене.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что главной задачей для Туркменистана остается дальнейшее социально-экономическое развитие и укрепление международного авторитета страны как нейтрального государства.