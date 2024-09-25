Туркменистан нацелен на повышение уровня жизни через экономический рост

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обозначил ключевые направления экономического развития страны, подчеркнув их важность для повышения социально-бытового уровня жизни населения.

Как сообщает TDH, выступая на заседании Халк Маслахаты, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что устойчивый экономический рост является фундаментальным фактором прогресса государства.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов выделил несколько основных показателей экономической мощи Туркменистана. Среди них: высокий уровень дохода на душу населения, высокая производительность труда во всех секторах экономики, ускоренные темпы экономических реформ, развитие человеческого капитала и научно-технический прогресс, а также конкурентоспособность страны на мировой арене.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что главной задачей для Туркменистана остается дальнейшее социально-экономическое развитие и укрепление международного авторитета страны как нейтрального государства.