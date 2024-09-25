Туркменистан и Катар обсудили дорожную карту сотрудничества в сфере образования

В ходе онлайн-конференции, прошедшей вчера между министерствами образования Туркменистана и Катара, обсуждалась дорожная карта сотрудничества в области образования между двумя странами.

Туркменскую сторону на встрече представлял заместитель министра образования Азат Атаев, катарскую — заместитель министра по делам высшего образования Хареб Мохаммед Саид Эль Габери. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Проект дорожной карты охватывает такие направления, как изучение катарского опыта в реформировании образовательной системы, организация краткосрочных курсов для студентов и преподавателей Туркменистана, совместные научные исследования и публикации, а также развитие программ двойных дипломов по приоритетным направлениям, включая зеленые технологии, искусственный интеллект и биотехнологии.

Стороны также обсудили изучение опыта Катарского фонда в управлении образовательными учреждениями, сотрудничество в области мониторинга и анализа образовательных показателей, развитие университетов как элементов инновационной экосистемы и внедрение STEM-подходов в образовательный процесс.

Представители систем образования двух стран рассмотрели также сотрудничество в области цифровизации образования и использовании инструментов Learning Analytics для построения индивидуальных образовательных траекторий.

По итогам встречи стороны пришли к решению реализовать на практике проект «Дорожной карты», отмечает источник.