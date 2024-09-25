ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар по освещению выборов в СМИ

В Ашхабаде прошел семинар по освещению выборов в СМИ, организованный местным центром ОБСЕ. Мероприятие собрало представителей туркменских медиа и специалистов Центральной избирательной комиссии страны. Главной целью семинара стало повышение профессионализма журналистов в освещении избирательных процессов.

Ведущим семинара выступил международный эксперт Беруний Алимов (Узбекистан). Дистанционно к мероприятию присоединились эксперты Рашго Кужел (Словакия) и Томас Раймер (Канада).

В ходе активной дискуссии международные специалисты поделились мировым опытом освещения выборов и избирательных кампаний в различных СМИ — от печатных изданий до телевидения. Туркменские журналисты представили свое видение этих вопросов. Семинар завершился оживленной сессией вопросов и ответов, где участники смогли обменяться мнениями и получить дополнительную информацию.