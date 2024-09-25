Национальной библиотеке Румынии передан сборник стихов туркменского классика Махтумкули

Сегодня Посол Туркменистана в Бухаресте Аннамаммет Аннаев посетил Национальную библиотеку Румынии и передал в дар экземпляры изданного на румынском языке сборника стихов туркменского классика Махтумкули Фраги, чье 300-летие празднуется в этом году на международном уровне.

Директор библиотеки Адриан Чиораяну выразил искреннюю благодарность за книги, переданные библиотеке, и признательность Посольству за постоянное внимание, пополнение фондов библиотеки и ее музея новой литературой.

Директор также выразил заинтересованность в сотрудничестве с туркменской стороной в сфере культуры и культурного обмена, участии во взаимных мероприятиях, а также в налаживании многолетнего партнерства с туркменскими библиотеками, сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Румынии.