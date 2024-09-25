Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение нейтралитета Туркменистана на международной арене

На заседании Халк Маслахаты Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в 2025 году Туркменистан будет широко отмечать 30-летие своего постоянного нейтралитета.

Как пишет TDH, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год был провозглашён «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нейтралитет Туркменистана является доктриной, которая освещает на мировом уровне начинания страны, призывающие к миру, сотрудничеству, дружбе и братству. Он подчеркнул, что эта доктрина придаёт энергию для достижения новых рубежей и способствует укреплению международного авторитета Туркменистана.

За прошедшие 30 лет Туркменистан накопил богатый опыт в области нейтралитета и стал центром согласия и дружбы.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что страна продолжит вносить достойный вклад в развитие международных отношений, опираясь на философию «Диалог – гарантия мира».