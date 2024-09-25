Гурбангулы Бердымухамедов определил ключевые задачи государственной молодёжной политики

Гурбангулы Бердымухамедов определил ключевые задачи государственной молодёжной политики

На заседании Халк Маслахаты Туркменистана, проходившем под председательством Национального Лидера туркменского народа, были определены ключевые задачи в области реализации государственной молодёжной политики.

Как сообщает TDH, в своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность увеличения числа дошкольных учреждений и средних общеобразовательных школ, совершенствования работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и повышения квалификации педагогов, работающих с ними. Также он отметил необходимость разработки методики научно-образовательной и производственной взаимосвязи в высших учебных заведениях.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения и популяризации культурного наследия Туркменистана. Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность увековечения памяти выдающихся личностей для воспитания молодежи в духе национальных ценностей и традиций. Он также призвал к глубокому изучению истории, культуры и литературы страны на основе новых научных подходов.

Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил роль города Аркадаг, который, по его мнению, должен стать мировым центром науки и образования. Он предложил создать здесь международный научно-исследовательский центр, который бы занимался изучением истории Туркменистана, его археологических и архитектурных памятников.