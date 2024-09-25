Гурбангулы Бердымухамедов определил ключевые задачи государственной молодёжной политики

На заседании Халк Маслахаты Туркменистана, проходившем под председательством Национального Лидера туркменского народа, были определены ключевые задачи в области реализации государственной молодёжной политики.

Как сообщает TDH, в своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность увеличения числа дошкольных учреждений и средних общеобразовательных школ, совершенствования работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и повышения квалификации педагогов, работающих с ними. Также он отметил необходимость разработки методики научно-образовательной и производственной взаимосвязи в высших учебных заведениях.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения и популяризации культурного наследия Туркменистана. Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность увековечения памяти выдающихся личностей для воспитания молодежи в духе национальных ценностей и традиций. Он также призвал к глубокому изучению истории, культуры и литературы страны на основе новых научных подходов.

Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил роль города Аркадаг, который, по его мнению, должен стать мировым центром науки и образования. Он предложил создать здесь международный научно-исследовательский центр, который бы занимался изучением истории Туркменистана, его археологических и архитектурных памятников.