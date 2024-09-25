Гурбангулы Бердымухамедов: Государство служит человеку, а человек – государству

На заседании Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул масштабность и новаторство преобразований, проводимых в стране под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Эти изменения охватывают все сферы государственной и общественной жизни.

Как сообщает TDH, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что каждый гражданин Туркменистана живет с великой любовью к родному Отечеству и усердно трудится. Он подчеркнул, что государство служит человеку, а человек – государству во имя благополучия, счастья и процветания, что подтверждает успех доктрины «Государство – для человека!».

Говоря об успешности программ социально-экономического развития, укреплении международного авторитета и улучшении условий жизни народа, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова этот год войдет в историю как год значительных достижений и знаменательных событий.