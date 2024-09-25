Глава Халк Маслахаты Туркменистана предложил разработать стратегию развития финансового рынка до 2030 года
На заседании Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать ряд документов, направленных на развитие рынка труда, финансового рынка и поддержку предпринимательства. Как сообщает TDH, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что преобразования в экономике способствуют улучшению занятости населения.
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность принятия «Концепции развития рынка труда Туркменистана до 2030 года», что станет значимым шагом в расширении сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами, включая присоединение к конвенциям Международной организации труда.
Также он отметил последовательное совершенствование денежно-кредитной, валютной, финансовой и налогово-бюджетной систем, которые являются основой социально-экономического развития страны. Особое внимание было уделено развитию финансового рынка и внедрению новых методов предпринимательства.
В числе важных задач Гурбангулы Бердымухамедов определил принятие Стратегии развития финансового рынка до 2030 года и Национальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, что положит начало новому этапу динамичного развития Туркменистана.