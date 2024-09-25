Генассамблея ООН приняла Пакт во имя будущего

Генеральная Ассамблея ООН одобрила Пакт во имя будущего — документ, в котором страны-участницы обязались предпринять ряд действий для обеспечения лучшего будущего для грядущих поколений и планеты в целом.

Члены Генассамблеи ООН единогласно приняли декларацию, направленную на создание более безопасного, мирного, устойчивого и инклюзивного мира для будущих поколений. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Документ был принят в рамках Саммита будущего, в котором приняли участие мировые лидеры, представители гражданского общества и эксперты. Наряду с Пактом были также приняты Глобальный цифровой договор, призванный повысить доверие к интернету, и Декларация о будущих поколениях, обязывающая правительства бороться с неравенством.

Пакт во имя будущего охватывает пять ключевых направлений: устойчивое развитие, международный мир и безопасность, наука и технологии, молодежь и будущие поколения, а также трансформация глобального управления.

«Мы живем в эпоху глубоких глобальных преобразований, сталкиваясь с растущими катастрофическими и экзистенциальными рисками, многие из которых обусловлены нашими собственными решениями. Если мы не изменим курс, то рискуем оказаться в будущем в состоянии постоянного кризиса и упадка», — говорится в документе.

Приняв Пакт, государства-члены ООН обязались, в частности:

Ускорить достижение Целей устойчивого развития и выполнение Парижского соглашения по климату;

Прислушиваться к молодежи и вовлекать ее в процессы принятия решений на национальном и глобальном уровнях;

Укреплять партнерство с гражданским обществом, частным сектором, местными и региональными властями;

Удвоить усилия по созданию мирных, инклюзивных и справедливых обществ;

Защищать гражданское население в вооруженных конфликтах;

Ускорить выполнение обязательств в отношении женщин, мира и безопасности.

Всего в Пакте обозначено 56 конкретных действий, которые страны обязались выполнить. По данным Reuters, согласование документа заняло около девяти месяцев переговоров.