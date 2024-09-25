В Ашхабаде обсудили проект обновленного Лесного кодекса Туркменистана

Специалисты лесного и природоохранного секторов совместно с юристами и международными экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подготовили проект обновленного Лесного кодекса Туркменистана, который был представлен участникам встречи в Ашхабаде.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», во встрече приняла участие прибывшая в Ашхабад миссия ФАО и ГЭФ. В состав делегации вошли Экрем Язичи, технический директор проекта «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) и Махмуд Шаумаров, региональный координатор проекта.

Обновленный документ призван не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и учитывать глобальные экологические вызовы.

Все замечания и предложения, полученные во время дискуссий на совещании, будут учтены в процессе завершения работы над Кодексом прежде, чем законопроект будет представлен Кабинету Министров и затем направлен на рассмотрение депутатов Меджлиса.

В ходе своего визита в Туркменистан члены миссии ФАО/ГЭФ провели встречу с руководством и ключевым персоналом Министерства окружающей среды Туркменистана — основного национального партнера проекта ИСЦАУЗР-2, отмечает источник.