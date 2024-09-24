USAID запускает бесплатный тренинг по продажам для молодых специалистов Туркменистана

Проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) объявил о начале приема заявок на участие в тренинге по продажам и тендерным процедурам в промышленных отраслях. Программа предназначена для молодых специалистов Туркменистана и предоставляет возможность дальнейшего трудоустройства в частные компании, сотрудничающие с международными корпорациями.

Основная цель программы — обеспечить участников практическими и теоретическими знаниями, необходимыми для работы в качестве специалистов по продажам оборудования и услуг, а также по тендерным вопросам в таких секторах, как нефтегазовая, энергетическая, строительная и химическая промышленность.

Тренинг будет проходить с октября по ноябрь 2024 года. К участию приглашаются граждане Туркменистана в возрасте от 18 до 28 лет, имеющие базовое образование или опыт работы в указанных или смежных отраслях.

Важно отметить, что участие в программе бесплатное, что делает ее доступной для широкого круга молодых специалистов.

Для подачи заявки кандидатам необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке до 18:00 15 октября 2024 года.

Эта инициатива USAID направлена на повышение квалификации молодых специалистов Туркменистана и их конкурентоспособности на рынке труда в ключевых промышленных секторах страны.