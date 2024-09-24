Узнайте о погоде в Туркменистане на эту неделю

Погода на этой неделе в Туркменистане обещает быть ясной и солнечной, хотя в ряде регионов пройдут дожди и установятся прохладные ночи до +8°C. Средняя дневная температура воздуха составит +34°C.

В Ашхабаде ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит: ночью от +13… +15 градусов до +18… +20 градусов, днём от +25… +27 градусов до +34… +36 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя во второй половины недели, температура воздуха: ночью от +11… +16 градусов до +16… +21 градусов тепла, днём от +23… +28 градусов до +32… +37 градусов.

В Балканском велаяте – переменная облачность, осадки в виде дождя в середине и в конце недели, температура воздуха будет колебаться от +16… +21 градусов до +19… +24 градусов +30… +35 градуса днём, в прибрежных этрапах велаята +26… +31 градусов.

В Марыйском велаяте – переменная облачность, температура: ночью от +11… +16 градусов до +15… +20 градусов, днём будет от +24… +29 до +32… +37 градусов.

В Лебапском велаяте – переменная облачность, температура воздуха: ночью от +10… +15 градусов до +15… +20 градусов, днём от +23… +28 градусов до +32… +37 градусов.

В Дашогузском велаяте – ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в середине недели, температура воздуха: ночью от +8… +13 градусов до +13… +18 градусов, днём от +19… +24 градусов до +27… +32 градусов.

Источник: «Туркменистан: Золотой век».