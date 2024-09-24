Туркменистан вошёл в топ-5 стран по числу туристов в Узбекистан

С начала 2024 года количество граждан Туркменистана, посетивших Узбекистан, превысило 100 тысяч. Об этом сообщает Агентство по статистике при Президенте Узбекистана.

Согласно источнику, за период с января по август этого года 102,9 тысячи туристов из Туркменистана побывали в соседней стране. Таким образом, Туркменистан занимает пятое место по числу граждан, посетивших Узбекистан.

Первое место в этом списке занимает Таджикистан, откуда в Узбекистан приехало 1 миллион 471,5 тысячи человек. Также в первую пятёрку, кроме Туркменистана и Таджикистана, входят Кыргызская Республика (1 миллион 450,3 тысячи), Казахстан (1 миллион 22 тысячи) и Российская Федерация (535,1 тысячи).

Следует отметить, что за отчётный период общее количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, составило 5 миллионов 40,5 тысячи человек, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.