Рассмотрены возможности туркмено-корейского сотрудничества в градостроительстве, сейсмологии и транспорте

В ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Сангво Парком 23 сентября были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере градостроительства, сейсмологии, транспорта.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны отметили успех многолетнего взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея, в частности в автотранспортной отрасли.

Перспективы сотрудничества были рассмотрены в соответствии с инициативными проектами Туркменистана по созданию транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры.