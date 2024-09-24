Обсуждены направления туркмено-белорусского сотрудничества в медицинском образовании

В ходе встречи чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Минске Назаргулы Шагулыева и ректора Белорусского государственного медицинского университета Сергея Рубниковича были определены перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В частности, была рассмотрена возможность активизации академического взаимодействия с профильными учебными заведениями Туркменистана, обмена методиками обучения и педагогическим опытом.

Отдельное внимание было уделено обсуждению условий поступления туркменских граждан на первый курс и на подготовительное отделение, а также условий их проживания в студенческих общежитиях.

Как отмечает источник, сегодня образовательный процесс в БГМУ организован на семи факультетах: лечебном, стоматологическом, педиатрическом, медико-профилактическом, фармацевтическом, медицинском факультете иностранных учащихся, профориентации и довузовской подготовки и 3 институтах: военно-медицинском и повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения, научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической медицины.

В университете обучаются свыше 7500 студентов, аспирантов, клинических ординаторов, в том числе свыше 2000 иностранных граждан из более 50 стран получают образование на русском и английском языках. Университет включен в базу Всемирной директории медицинских школ (World Directory of Medical Schools).