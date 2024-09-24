Жители немецкого города отдали голоса за кандидата, которого не было в бюллетене

Неожиданный поворот на выборах мэра произошел в баварском городе Реттинген. Жители города избрали главу администрации, чье имя даже не значилось в избирательных бюллетенях, сообщает euro-pulse.ru.

Ситуация сложилась необычным образом, когда городской совет предложил на пост мэра только одного кандидата. Недовольные таким ограниченным выбором, горожане решили воспользоваться своим правом и начали вписывать имена предпочитаемых кандидатов прямо на бюллетенях.

Результат голосования оказался неожиданным для всех: победу одержал Штеффен Ромстек, набрав почти 52% голосов. Интересно, что Ромстек уже занимал пост мэра с 2014 по 2020 год, но затем отошел от политической деятельности.

Сам Ромстек был удивлен решением избирателей, но принял их волю и согласился вернуться на пост мэра. После принесения присяги он заявил о своем намерении восстановить доверие между жителями и городским советом.

Такой необычный исход выборов стал возможен благодаря избирательному закону Баварии, который позволяет любому гражданину Германии старше 18 лет вписать имя своего кандидата в бюллетень от руки.