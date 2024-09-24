Гурбангулы Бердымухамедов отметил успехи футбольной команды «Аркадаг» в ходе рабочей поездки в «умный» город

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочей поездки в город Аркадаг обратил особое внимание на достижения местной футбольной команды. Председатель Халк Маслахаты подчеркнул важность развития спорта в новом «умном» городе и отметил, что успехи футбольного клуба «Аркадаг» открывают возможности для выхода города на международную спортивную арену.

В ходе визита Гурбангулы Бердымухамедов отметил растущую популярность спорта среди молодежи. Футбольная команда «Аркадаг» стала ярким примером этого тренда, завоевав звание чемпиона Высшей лиги Туркменистана в прошлом году.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что гармоничное развитие спорта и культурной деятельности играет ключевую роль в укреплении здорового образа жизни общества и вдохновляет молодежь на новые достижения.

Стоит отметить, что «Аркадаг» и в текущем сезоне продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, возглавляя турнирную таблицу Высшей лиги с 66 очками в 22 матчах. В октябре команда дебютирует в Лиге вызова АФК, где встретится с клубами из Мальдив, Кыргызстана и Кувейта.

Согласно расписанию, «Аркадаг» проведет три матча на групповом этапе – 26 октября против ФК «Мазия», 29 октября против «Абдыш-Аты» и 1 ноября против «Аль-Араби». Все игры пройдут централизованно в Кувейте.