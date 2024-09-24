Государственный цирк Туркменистана представит праздничное шоу ко Дню Независимости

В преддверии празднования Дня Независимости Туркменистана, Государственный цирк страны анонсировал специальное представление, которое состоится 28 и 29 сентября в 18:00.

Зрителей ожидает насыщенная программа, включающая в себя разнообразные цирковые номера, выступления артистов и животных. Особое внимание будет уделено национальному колориту: в программе заявлены выступления группы конных игр «Возрождение» и ансамбля «Туркменские джигиты».

Одним из ключевых моментов шоу станет выступление молодых талантов из национальной группы цирковых игр «Звезды Востока».

Администрация цирка приглашает всех граждан и гостей страны посетить это уникальное представление. Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте цирка sirk.gov.tm.

Для справок и бронирования билетов доступны телефоны: 36-10-95 и 36-10-34.