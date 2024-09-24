«Ахал» провел товарищеский матч с ФК «Теджен» в рамках программы развития футбола

22 сентября в городе Теджен Ахалского велаята состоялся товарищеский матч между футбольными клубами «Ахал» и «Теджен». Это мероприятие стало первым шагом в рамках новой программы ФК «Ахал», направленной на развитие футбола и популяризацию здорового образа жизни в Ахалском велаяте.

Как сообщает пресс-служба «Ахала», игра прошла на главном стадионе Теджена в дружественной атмосфере при активной поддержке болельщиков обеих команд. Матч привлек внимание местных жителей и превратился в настоящий праздник футбола, способствуя укреплению общественного единства.

По завершении встречи представители «Ахала» и главный тренер национальной сборной по футболу Мерген Оразов провели совместную встречу с руководством ФК «Теджен». Стороны подчеркнули важность подобных мероприятий для развития навыков игроков и укрепления связей между клубами.

«Ахал» планирует продолжить серию подобных матчей и мероприятий в рамках своей программы развития. Клуб нацелен на долгосрочное сотрудничество с другими командами региона и намерен внести вклад в развитие футбольной инфраструктуры Ахалского велаята.