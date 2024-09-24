«Алтын асыр» открыл аккредитацию СМИ на домашние матчи Лиги чемпионов АФК 2

«Алтын асыр» объявил о начале процесса аккредитации представителей местных и иностранных СМИ на домашние матчи в рамках Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2024/25. Пресс-служба клуба принимает заявки до 28 сентября включительно, предоставляя журналистам возможность освещать престижный турнир.

Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо отправить заявку на электронную почту altynasyrmedia@gmail.com. В заявке должны быть указаны фотография размером 3×4, полная информация о месте работы, имя, фамилия и должность, а также контактный номер телефона.

Клуб подчеркивает важность своевременной подачи документов, так как заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут. Аккредитационные бейджи будут выданы журналистам 1 октября 2024 года, за день до матча второго тура группового этапа, в котором «Алтын асыр» встретится с бахрейнским клубом «Аль-Халдия».

В первом туре второй Лиги чемпионов АФК «Алтын асыр» на выезде уступил иракскому «Эйр Форс» со счетом 1:2. Матч второго тура с бахрейнским клубом «Аль-Халдия» состоится 2 октября на стадионе «Ашхабад». Встреча начнется в 19:00 по ашхабадскому времени.