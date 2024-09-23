Эмомали Рахмон поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения. В своём послании Эмомали Рахмон выразил сердечные поздравления и наилучшие пожелания, отметив важность укрепления международных позиций Туркменистана и устойчивого прогресса страны. Об этом говорится в сообщении TDH.

Рахмон подчеркнул глубокую заинтересованность Таджикистана в развитии таджикско-туркменских отношений дружбы и сотрудничества в рамках углублённого стратегического партнёрства. Он выразил уверенность в том, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему укреплению многогранных взаимоотношений между двумя странами в интересах их народов.

Президент Таджикистана пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности на благо народа Туркменистана.