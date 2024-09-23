Си Цзиньпин поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения. В своём послании Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания, подчеркнув важность укрепления китайско-туркменских отношений. Об этом говорится в сообщении TDH.

Си Цзиньпин отметил, что в прошлом году они дважды встречались и совместно объявили о выведении отношений между Китаем и Туркменистаном на уровень всестороннего стратегического партнёрства. Он также подчеркнул значимость реализации сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана и наметил новые планы для укрепления традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.

Председатель КНР выразил готовность продолжать совместные усилия для дальнейшего развития многопланового партнёрства на благо народов двух стран, пожелав Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – счастья и благополучия.