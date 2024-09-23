Президент Узбекистана по телефону поздравил с днём рождения главу Туркменистана

Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы Президент Узбекистана поздравил туркменского коллегу с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, счастья и успехов в работе на благо Туркменистана и его народа, сообщает TDH.

Шавкат Мирзиёев также передал приветствия Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, отметив его вклад в развитие межгосударственных связей. В ответ Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за поздравления и подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами, которые успешно взаимодействуют в различных сферах, включая сельское хозяйство, электроэнергетику, нефтегазовую и химическую промышленность.

Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев отметили важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и развитие межпарламентских связей. В завершение разговора главы государства пожелали друг другу здоровья и успехов, а народам Туркменистана и Узбекистана – мира и процветания.