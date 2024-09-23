Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения. В своём послании Владимир Путин отметил важность углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном, подчеркнув, что Сердар Бердымухамедов является последовательным сторонником развития двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении TDH.

Владимир Путин выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, направленной на благо народов России и Туркменистана, а также на обеспечение безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Президент России пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.