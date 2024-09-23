Президент Кыргызстана поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения. В своём послании Жапаров выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания, отметив значительный вклад Сердара Бердымухамедова в развитие Туркменистана.

Как сообщает TDH, Жапаров подчеркнул, что благодаря трудолюбию, политической воле и профессионализму Сердара Бердымухамедова Туркменистан развивается стремительными темпами, обеспечивая единство и согласие в обществе, а также укрепляя стабильность и безопасность в стране.

Президент Кыргызстана выразил уверенность в дальнейшем расширении кыргызско-туркменского сотрудничества и отметил, что активный политический диалог будет служить надёжной основой для укрепления отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Садыр Жапаров пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – мира и благополучия.