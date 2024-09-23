Президент Казахстана поздравил главу Туркменистана с днём рождения

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения. В своём послании Токаев выразил сердечные поздравления и добрые пожелания, отметив значимость политики позитивного нейтралитета, проводимой Сердаром Бердымухамедовым, для устойчивого развития Туркменистана. Об этом говорится в сообщении TDH.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане искренне радуются высоким достижениям туркменского народа и уделяют приоритетное внимание углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнёрства. Он также высоко оценил личный вклад Сердара Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских отношений и поддержку усилий по выведению межгосударственных связей на новый уровень.

Президент Казахстана пожелал Сердару Бердымухамедову неиссякаемой энергии, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Туркменистана.