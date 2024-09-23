Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент России сердечно поздравил своего туркменского коллегу с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, сообщает TDH.

Владимир Путин также отметил значительный вклад Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление двустороннего сотрудничества и передал ему тёплые слова приветствия. В ответ Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за поздравления и подчеркнул важность стратегического партнёрства с Российской Федерацией, основанного на принципах дружбы и взаимопонимания.

Президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин подтвердили готовность к дальнейшему многостороннему сотрудничеству и выразили уверенность в дальнейшем развитии туркмено-российских отношений. В завершение беседы собеседники пожелали друг другу здоровья и успехов, а народам Туркменистана и России – благополучия и процветания.