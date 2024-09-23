Представитель Туркменистана участвовал в заседании рабочей группы COMCEC в Анкаре

Представитель Министерства финансов и экономики Туркменистана принял участие в 22-м заседании рабочей группы по финансовому сотрудничеству Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества, которое состоялось 16-17 сентября в Анкаре, Турция.

Целью участия туркменского представителя стал обмен передовым опытом в области цифровой трансформации платежных систем в странах членах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На заседании обсуждались финансовые перспективы стран-членов ОИС, был предоставлен проект исследовательского отчета. Кроме того, участники поделились опытом взаимодействия с частным сектором, расширения использования цифровых форматов и их перспективами.

Также были рассмотрены основные проблемы и достижения в области цифровой трансформации платежных систем в странах-членах ОИС и дальнейшие шаги по поддержке проектов COMCEC.

В завершении заседания рабочей группы и в результате сессии дебатов, были разработаны рекомендации для 40-й министерской сессии COMCEC по цифровой трансформации платежных систем в странах-членах ОИС.

Постоянный комитет по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC) является главной многосторонней платформой экономического и торгового сотрудничества исламского мира. COMCEC служит центральным форумом для рассмотрения общих проблем развития исламской уммы и поиска путей их решения.

На сегодняшний день в состав COMCEC входят 57 стран-членов, а также 5 стран-наблюдателей, которые расположены на четырех континентах. Туркменистан является полноправным членом данной организации с 1992 года.