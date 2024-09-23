Мировые лидеры поздравляют Сердара Бердымухамедова с днём рождения

На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поступают многочисленные поздравления с днём рождения от мировых лидеров. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности во имя благополучия народа Туркменистана, выразив уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также направил поздравительное письмо, отметив трудолюбие и профессионализм Сердара Бердымухамедова, которые способствуют стремительному развитию Туркменистана. Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову счастья, мира и благополучия.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и пожелал Президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Поздравления также поступили от Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева и члена правящей семьи Катара Файсала бин Насера бин Хамада Аль Тани.

Все они отметили значительный вклад Сердара Бердымухамедова в развитие Туркменистана и пожелали ему дальнейших успехов. Об этом говорится в сообщении TDH.